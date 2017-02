FN ekstremt bekymret for sivile i Vest-Mosul

Vest-Mosul er nå helt beleiret av irakiske regjeringsstyrker og allierte militsgrupper. For de 750.000 sivile som antas å befinne seg i det tett befolkede området, blir situasjonen verre og verre, ifølge FN.

– Vi er ekstremt bekymret for den raske forverringen av forholdene i Vest-Mosul. Familier har store problemer. Halvparten av butikkene er stengt, sier FNs koordinator for humanitært arbeid i Irak, Lise Grande.

Irakiske styrker erklærte for få uker siden seier over jihadistgruppen IS i Øst-Mosul. Nå planlegges en større offensiv mot den vestlige delen av byen, som ligger på den andre siden av elva Tigris.

Det var færre enn ventet som flyktet fra Øst-Mosul da offensiven startet for fire måneder siden. Men når irakiske styrker begynner å angripe den vestlige delen, venter FN seg en større flyktningstrøm.

– Vi forventer at så mange som 250.000 sivile vil komme til å dra fra Mosul, sier Grande, som onsdag besøkte en flyktningleir mellom Mosul og Arbil i Nord-Irak.

