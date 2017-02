EU-parlamentet stemte for å stramme inn kvotesystemet

Parlamentsmedlemmene stemte for kommisjonens forslag om å redusere antall kvoter fra kvotesystemet EU ETS med 2,2 prosent per år fra 2021. I dag krymper kvotemarkedet med 1,74 prosent per år.

EU ETS er EUs system for handel med klimakvoter.Miljøkomiteen i EU-parlamentet foreslo i desember å kutte med 2,4 prosent fra 2021. I forslaget de folkevalgte stemte over onsdag, heter det at reduksjonen kan øke til 2,4 prosent, men da tidligst fra og med 2024. – Parlamentet har stemt gjennom ambisiøse tiltak for å oppfylle forpliktelse våre fra Parisavtalen, og vi har sendt et tydelig signal til EU-rådet om at vi er seriøse i kampen for å stoppe global oppvarming, sier britiske Ian Duncan, som er medlem av EU-parlamentets miljøkomité. I 2015 var det enighet i EU om at innføringen av en ny markedsstabiliserende reserve (MSR) for klimakvoter skal innføres allerede 1. januar 2019, to år tidligere enn EU-kommisjonen opprinnelig foreslo. Den nye reserven blir som en bankboks hvor EU kan gjemme unna deler av overskuddet, noe som skal bidra til at prisene presses oppover igjen. I forslaget som ble stemt over onsdag, går man inn for å doble kapasiteten til MSR. Forslaget skal nå til videre behandling, før den endelige lovgivningen tas opp igjen i parlamentet.

