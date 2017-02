EU-parlamentet sa ja til frihandel med Canada

Avtalen ble vedtatt med 408 mot 254 stemmer. 33 representanter valgte å ikke stemme.

Om lag 700 demonstranter hadde møtt fram utenfor parlamentsbygningen under avstemningen. Flere hadde på seg munnbind og forsøkte å blokkere inngangen før de ble slept vekk av opprørspoliti.

– Å si ja til Ceta, er å si nei til folket, het det på en plakat.

Men EUs ledere i Brussel er fornøyd med vedtaket. De ser på avtalen som en seier for et globalt frihandelssystem, som nå er under press som følge av at USAs president Donald Trump synes å legge seg på en mer proteksjonistisk linje.

– Dagens avstemning i EU-parlamentet er en viktig milepæl i en demokratisk ratifisering av avtalen med Canada. Som resultat kan virksomheter og borgere i EU begynne å høste fordeler fra avtalen så snart som mulig, sier EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Onsdagens behandling i EU-parlamentet betyr at avtalen kan iverksettes allerede i mars. Men før det må også Canadas nasjonalforsamling godkjenne avtalen.

Etter dette må også avtalen ratifiseres av drøyt 40 nasjonale og regionale folkevalgte forsamlinger i EU.

