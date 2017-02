Amerikanske ministre på besøk til Mexico

Mexicos utenriksdepartementet opplyser i en uttalelse at de to ministrene skal til Mexico By 23. februar. Målet med besøket er ifølge departementet å fremme et respektfullt og nært forhold mellom USA og Mexico.

Amerikanske myndigheter har ennå ikke bekreftet besøket.

Forholdet mellom Mexico og USA har ikke vært så dårlig på flere tiår. I slutten av januar avlyste Mexicos president Enrique Pena Nieto et besøk i Washington som følge av at Trump fastholdt at Mexico skal betale for muren som USA vil bygge langs grensa.Trump har også truet med å innføre 20 prosents straffetoll på mexicanske varer.

