23 irakere saksøker Danmark for tortur-medvirkning

Irakerne ble tatt til fange av danske soldater i Basra-området i 2004 og deretter overlatt til irakisk politi som skal ha torturert dem under avhør.

De 23 krever nå 60.000 danske kroner hver i erstatning, men det danske forsvaret har avvist kravet og hevdet i det lengste at saken er foreldet.

I 2016 slo imidlertid Østre Landsret fast at saken ikke var foreldet og at den derfor kunne bringes for retten.

– Denne saken er den eneste muligheten for å få fastslått om Danmark hadde et medansvar, sier juridisk rådgiver i Dansk Institut mot Tortur, Elna Søndergaard.

Det er planlagt hele 53 rettsmøter i saken, og det første åpner i november i år. Det siste rettsmøtet er tidfestet til 26. april 2018, og dom i saken er ventet innen sommeren 2018.

