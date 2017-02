Tyrkia og Syria opprettet demilitarisert sone ved al-Bab

Ifølge den tyrkiske avisen Hurriyet er den demilitariserte sonen sør for al-Bab mellom 500 og 1.000 meter bred og et resultat av heller uvanlige forhandlinger mellom regimet i Damaskus og opprørerne.

IS inntok al-Bab i november 2013, og i august i fjor innledet tyrkiske regjeringsstyrker en offensiv for å drive dem ut av byen, som ligger få mil fra grensa til Tyrkia.

Minst 67 tyrkiske regjeringssoldater er drept i offensiven, der det også deltar tyrkisk-støttede opprørere. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevdet i helgen at de tyrkiske styrkene og deres allierte hadde nådd sentrum av byen.

Statsminister Binali Yildirim hevdet tirsdag at de tyrkiske styrkene og deres allierte blant opprørerne nå kontrollerer "mesteparten" av al-Bab, men dette bekreftes ikke av den syriske eksilgruppa SOHR eller andre kilder.

Samtidig med den tyrkiske offensiven, rykker syriske regjeringsstyrker fram mot al-Bab fra sør. Frykt for at det skal ende med sammenstøt mellom dem, ligger bak avtalen som nå er inngått.

Hvem som skal kontrollere al-Bab når IS er drevet ut av byen, gjenstår å se. De tyrkisk-støttede opprørerne er ingen venner av president Bashar al-Assads regime, og de syriske regjeringsstyrkene kommer neppe til å godta at en ny opprørsgruppe tar kontroll over al-Bab.

(©NTB)