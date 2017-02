Ti pågrepet for menneskesmugling i Spania og Marokko

Personene er blant annet mistenkt for å ha smuglet nigerianske kvinner som skulle brukes som sexslaver i Europa.

En av de pågrepne har ifølge spansk politi vært operatør for over 40 smuglerbåter over Middelhavet siden 2008. Det betyr at han kan ha vært en av de fremste menneskesmuglerne langs det som gjerne kalles den vestlige migrasjonsruten i området ved Middelhavet.

(©NTB)