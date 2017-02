Spicer benekter at Trump ba Flynn snakke med Russland

– Presidenten var veldig bekymret over at general Flynn hadde villedet visepresident Mike Pence og andre, sier Spicer på en pressekonferanse i Det hvite hus.

– Tilliten mellom sikkerhetsrådgiveren og presidenten var i ferd med å forvitre, og det var det som gjorde at Trump ba Flynn om å gå av, sier talsmannen.

– Handler ikke om innholdet

Han viser til Flynns kontakt i desember med Russland, som ble underlagt nye sanksjoner av Obama-administrasjonen før Trump tiltrådte. Bakteppet var anklagene om at russerne sto bak dataangrep og lekkasjer for å hjelpe Trump i valgkampen.

Flynn snakket med Russlands ambassadør Sergej Kisljak samme dag som de nye sanksjonene ble innført. Spicer avviser blankt et spørsmål fra pressen om Trump hadde bedt Flynn om å diskutere sanksjonene med russerne.

– Saken handler ikke om hva han diskuterte, det har det vært en fullstendig juridisk vurdering av, saken handler om at han villedet visepresidenten og andre, sier Spicer.

Orientert i januar

På pressekonferansen bekreftet Spicer at Det hvite hus ble orientert om samtalen 26. januar. Talsmannen uttrykker videre misnøye med justisdepartementet, som angivelig ventet for lenge med å informere Trumps stab om Flynns samtale.

Trumps talsmann gjentok flere ganger under pressekonferansen at Flynn fikk sparken ene alene på grunn av mangel på tillit.

På spørsmål om hvorfor den nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke umiddelbart fikk sparken da Trump fikk vite om anklagene for flere uker siden, svarte Spicer at de prioriterte å finne ut om det var "et juridisk anliggende".

– Det hvite hus' rådgivere konkluderte med at det var det ikke, sier Spicer.

