Russland: Flynns avgang er ikke noe vi har noe med

– Dette er amerikanernes indre anliggende, understreket pressetalsmann Dmitrij Peskov tirsdag.

Han uttalte seg etter å ha fått spørsmål om sikkerhetsrådgiver Michael Flynns avgang. Bakgrunnen for at han trakk seg, var at han hadde forklart seg uriktig om samtaler han hadde med Russlands ambassadør til USA i slutten av desember.'

Flynn og ambassadøren skal ha diskutert daværende president Barack Obamas sanksjoner og straffetiltak med Russland.

