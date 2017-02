Kina har snart innhentet Vestens våpenforsprang

Verdens land brukte i fjor 0,4 prosent mindre på forsvaret enn året før, men i Asia fortsetter veksten som siden 2012 har ligget på mellom 5 og 6 prosent årlig, ifølge rapporten "Militærbalansen 2017".

Kina har utviklet avanserte våpensystemer og har også begynt å eksportere dem til andre land, konstaterer IISS.

– Kinas militære framgang viser at Vestens dominans når det gjelder avanserte våpensystemer, ikke lenger kan tas for gitt, sier lederen for den britiske tankesmia, John Chipman.

– Vestlige styrker som sendes ut i verden, kan bli møtt med mer avanserte våpensystemer nå når Kina legger opp til å selge mer til utlandet, sier han.

Når det gjelder luftmakt er Kina "i ferd med å bli jevnbyrdige med Vesten", konkluderer IISS.

Kina har blant annet utvikler luft-til-luft-raketter som overgår dem vestlige land disponerer over, og landet har også utviklet en kortdistanserakett som "kun en håndfull ledende luftfartsnasjoner er i stand til å utvikle", heter det videre.

Kina er også i ferd med å utvikle det som kan bli verdens mest langtrekkende luft-til-luft-rakett", konstaterer IISS, som også trekker fram landets produksjon av væpnede droner. Slike kinesiske droner er hittil observert i Nigeria og Saudi-Arabia, går det fram av IISS-rapporen.

