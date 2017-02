Imelda Marcos tapte kampen om smykkesamling

Filippinske myndigheter har anslått at Ferdinand Marcos stjal over 80 milliarder kroner fra landets statskasse i løpet av de 20 årene han satt ved makten, og Imelda visste å bruke penger.

Presidentpalasset var fylt av overdådig luksus, blant annet en skosamling som talte over 3.000 par.

Diktatorparet etterlot mye da de i all hast måtte flykte i eksil til USA, der Ferdinand Marcos døde i 1989. Imelda Marcos vendte hjem to år senere, er i dag 87 år gammel og har sittet tre perioder i den filippinske nasjonalforsamlingen. Fortsatt kjemper hun for å få tilbake sine kjære eiendeler.

Tirsdag satte imidlertid filippinsk høyesterett strek for et av søksmålene hun har fremmet og slo fast at hun må se langt etter smykker verdt rundt 1,3 millioner kroner.

– Saksøkeren greide ikke å dokumentere at de ble skaffet til veie på lovlig vis, heter det i kjennelsen fra høyesterett.

Disse smykkene utgjør bare en liten del av den enorme smykkesamling hun hadde. Filippinske myndigheter har foreløpig fått tak i smykker for nærmere 180 millioner kroner, noen av dem beslaglagt av amerikanske tollere og senere returnert til filippinske myndigheter.

Samlingen inkluderer alt fra tiaraer med diamanter til et belte av gull med en diamantbesatt spenne, og de oppbevares i dag i hvelvet til den filippinske sentralbanken. Nå blir samlingen trolig solgt på auksjon.

Diktatorparets eneste sønn, Ferdinand Marcos jr., tapte i fjor knepent visepresidentvalget på Filippinene, men han hevder at det ble jukset og har gått rettens vei for å få resultatet omgjort.

