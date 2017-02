FN advarer om humanitær katastrofe i syriske byer

FNs nødhjelpskoordinator i Syria, Ali al-Za'atari, er dypt bekymret for sivilbefolkningen i Zabadani, Madaya, Fua og Kefraya.

De to førstnevnte byene ligger i Damaskus-provinsen, er kontrollert av opprørere og beleiret av regjeringsstyrker. Fua og Kefraya er beleiret av opprørere.

– 60.000 uskyldige mennesker er innesperret der i en sirkel av daglige voldshandlinger og nød, og de lider av feilernæring og mangel på skikkelige helsetjenester, sier Za'atari.

Gryende katastrofe

– Denne situasjonen er en gryende humanitær katastrofe. Prinsippet om fri tilgang til folk som trenger hjelp, må straks respekteres og uten gjentatte forespørsler, sier han.

Ifølge FNs nødhjelpskoordinator skaper avtaler som er inngått mellom syriske myndigheter og opprørerne, om at det bare kan bringes inn nødhjelp til Madaya og Zabadanie dersom det også gis fri tilgang til Fua and Kefraya, og omvendt, vansker for hjelpearbeidet.

– Disse avtalene gjør at det trengs endeløse forhandlinger som ikke er basert på humanitære prinsipper, sier Ali al-Za'atari.

– Dette har forhindret at syke har fått skikkelig behandling eller er blitt evakuert. Folk trenger hjelp og de kan ikke vente lenger, vi må handle nå, sier FNs nødhjelpskoordinator.

Fikk ikke tillatelse

Sist FN fikk tilgang til de fire beleirede byene var i november, og også i andre beleirede områder i Syria er det svært vanskelig å bringe inn nødhjelp.

I januar greide FN å bringe inn forsyninger til bare 40.000 mennesker i slike områder, selv om de ba om tilgang til over 900.000 mennesker.

Av de 21 lastebilkolonnene med nødhjelp FN og Røde Kors forsøkte å kjøre inn, fikk de tillatelse bare til én.

Ifølge FN lever det nå 4,72 millioner syrere i såkalt vanskelig tilgjengelige områder, blant dem 600.000 som er beleiret enten av regjeringsvennlige styrker eller opprørere.

