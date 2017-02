Conway: Flynn villedet Pence

– Situasjonen ble uholdbar, sa Conway tirsdag til TV-kanalen NBC.

Så sent som dagen før hevdet hun at Flynn hadde presidentens fulle tillit. Men opplysninger fra andre kilder i regjeringen bekreftet at det var betydelig misnøye med Flynn.

Han opplyste på kvelden lokal tid at han trakk seg. Bakgrunnen var hans feilaktige forklaringer om samtaler han hadde med Russlands ambassadør til USA i slutten av desember.

Lenge nektet Flynn for å ha diskutert sanksjoner mot Russland som ble innført av daværende president Barack Obama. Også overfor Pence forsikret han at sanksjonene ikke ble nevnt. Etter hvert måtte Flynn imidlertid gå tilbake på dette og erkjenne at han og ambassadøren kunne ha vært innom dette temaet.

Årsaken til at Flynn trakk seg, var de uriktige opplysningene han hadde gitt Pence, ifølge Conway.

-At visepresidenten ble villedet, var kjernen her, sier hun.

(©NTB)