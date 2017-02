Brende vil ha amerikansk støtte i Midtøsten 

I et skriftlig svar til Stortinget gjør han det klart at Norge fortsatt vil søke tett dialog med USA om Midtøsten, blant annet gjennom givergruppen for Palestina.

– USA har historisk spilt en viktig rolle som tilrettelegger og mekler i denne konflikten, skriver Brende.

– Det er viktig at USA fortsetter å være en aktiv og betydelig støttespiller i arbeidet med å styrke palestinske institusjoner og den palestinske økonomien. Dette er forutsetninger for en fremtidig realisering av tostatsløsningen og etableringen av en palestinsk stat, heter det.

Signalene fra administrasjonen til Donald Trump har fått eksperter til å frykte at USA nå kommer til å føre en politikk som vil gjøre det enda vanskeligere å løse konflikten. Brende mener imidlertid det er "for tidlig å trekke noen konklusjoner" og vil avvente hvilke "konkrete tiltak" USA kommer med.

Trump møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Washington tirsdag.

Brende understreker for øvrig at Norges holdning til konflikten ligger fast. Målet er at forhandlinger mellom partene om grenser, flyktninger, sikkerhet og Jerusalems status skal føre fram til en tostatsløsning.

