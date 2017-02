Brende er bekymret over situasjonen på Balkan

– Situasjonen på Balkan gir grunn til bekymring. Vi kan ikke ta stabilitet for gitt, og vi må derfor fortsette vårt engasjement i regionen. Mange av de underliggende problemene er fortsatt ikke løst. Dessverre er forholdet mellom Serbia og Kosovo mer ustabilt enn på lenge, sier utenriksministeren.

Brende hadde tirsdag samtaler i Beograd og Pristina. I Serbias hovedstad Beograd møtte han statsminister Aleksander Vucic og utenriksminister Ivica Dacic. I Kosovos hovedstad Pristina møtte han blant annet president Hashim Thaci, statsminister Issa Mustafa og utenriksminister Enver Hoxhaj.

– I mine møter med serbiske og kosoviske ledere har jeg understreket at myndighetene i begge land har et stort ansvar for å bringe normaliseringen tilbake på sporet. Jeg understreket også at det er avgjørende at inngåtte avtaler gjennomføres. Jeg har fått høre at det er interne spenninger i begge land som gjør dette arbeidet utfordrende. Svært høy arbeidsløshet bidrar også til intern spenning og misnøye, sier han.

Kosovo har nettopp fått en assosieringsavtale med EU som ønsker at republikken må gjøre mer innen juridiske og økonomiske reformer. Serbia forhandler om medlemskap i EU og må avklare forholdet til Kosovo. Serbia må dessuten gradvis tilpasse seg EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, blant annet forholdet til Russland.

– Balkan er den delen av Europa som trenger det europeiske samarbeidet mest, understreker Brende.

Han legger til at Norge vil bistå landene på deres vei til EU.

– Vi vil videreføre bistanden til Vest-Balkan på samme nivå som i fjor – 175 millioner kroner. Bistanden brukes på prosjekter som kan bidra til stabilitet og økonomisk vekst, sier utenriksminister Børge Brende.

