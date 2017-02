– Macron er utsatt for russiske bakvaskelser

– Russiske nettsider forsøker å hjelpe de mer prorussiske kandidatene i Frankrikes valgkamp, sier Richard Ferrand, generalsekretær i Macrons nystiftede parti En Marche (Fremad).

– Amerikanerne oppdaget det, men det skjedde for sent, føyer han til, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ferrand anklager både nettstedet Sputnik og nyhetskanalen Russia Today, begge statskontrollerte medier, for dette. Det er første gang det fremsettes en direkte anklage om russisk innblanding i det franske presidentvalget, som skal avholdes i april og mai.

Russia Today har avvist anklagene.

I forrige uke avviste Macron rykter om at han har vært utro mot sin kone ved at han har hatt et seksuelt forhold til en mann.

Den konservative presidentkandidaten François Fillon, som regnes som en mer prorussisk kandidat, var tidligere favoritt til å vinne valget. Men han har dalt på meningsmålingene etter at en fransk ukeavis meldte at han på statens regning har lønnet sin kone som sin parlamentariske assistent i årevis, uten at han kan dokumentere hva hun konkret har gjort.

