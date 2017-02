– Kim Jong-uns bror drept i Malaysia

Sørkoreanske medier har meldt at Kim Jong-nam ble forgiftet av to kvinnelige agenter i Malaysia. De to, som ikke er identifisert, skal ha stukket 45-åringen med en giftsprøyte. De to dro fra flyplassen i en drosje straks etter angrepet, melder den sørkoreanske fjernsynskanalen TV Chosun.

TV-kanalen siterer en rekke ikke navngitte regjeringskilder som sier at kvinnene antas å ha vært nordkoreanske agenter.

Politisjef Abdul Aziz Ali ved den internasjonale lufthavnen i Kuala Lumpur sier til AFP at en koreansk mann i 40-årene ble funnet syk på flyplassen mandag og fraktet til sykehus. Men han var død før ankomst, opplyser politimannen. Han bekrefter at mannen hadde et nordkoreansk pass, men han sier også at identiteten hans er ukjent.

En ikke navngitt malaysisk tjenestemann bekrefter imidlertid overfor nyhetsbyrået AP at det er Kim Jong-nam som er drept.

Bodde i utlandet

Kim Jong-nam og Kim Jong-un er begge sønner av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il, men de har forskjellige mødre.

Den eldste broren ble tilsidesatt da han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der. Siden har han bodd i utlandet, stort sett i den kinesiske autonome regionen Macau, men også i Singapore og Malaysia.

Kim Jong-nam har tidligere sagt til en japansk avis at han er motstander av landets maktdynasti, og han var kjent som reformtilhenger. Lillebror Kim Jong-un overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011.

Flere henrettelser

Hvis dødsfallet blir bekreftet av Nord-Korea, vil det være det mest profilerte drapet i regimet siden Kim Jong-un i desember 2013 henrettet sin onkel Jang Song-thaek. Onkelen ble regnet som Nord-Koreas nest mektigste mann.

Ifølge regjeringen i Sør-Korea har regimet også henrettet en viseutdanningsminister i 2016 og forsvarsministeren i 2015.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier at det er klar over meldingene om at Kim Jong-nam er død, men det ønsker ikke å kommentere saken.

Ifølge Mark Tokola, som er visepresident ved Koreas økonomiske institutt, vil det være overraskende hvis Kim Jong-nam ikke ble drept på ordre fra sin bror, ettersom regimet angivelig har forsøkt å ta livet av ham tidligere.

– Det er sannsynlig at motivet for drapet var at Kim Jong-un fortsatt føler en form for paranoia, og det kan godt være en velbegrunnet paranoia, skriver han i en kommentar.

Selv om det ikke er noe som tyder på at storebroren ville gjøre noe forsøk på å styrte Kim Jong-un, fungerte han som et lederalternativ for dem som ønsket å bli kvitt den nåværende lederen.

