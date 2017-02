Tysklands regjering avlyser Israel-møte 

En talsmann for Merkels regjering sier begge parter er enige om å droppe et planlagt møte som skulle ha skjedd i Berlin til våren. I stedet skal den neste runden med regjeringssamtaler mellom Tyskland og Israel skje først neste år. Den offisielle forklaringen er "det store antallet internasjonale møter i rammen av det tyske G20-formannsskapet".

Flere ikke navngitte tyske og israelske kilder opplyser imidlertid til avisa Haaretz at Merkel avlyste møtet på grunn av den nye loven som tillater ekspropriering av palestinsk eiendom på den okkuperte Vestbredden.

Loven, som ble vedtatt av nasjonalforsamlingen forrige uke, har blitt møtt med kraftig kritikk, både internasjonalt og på hjemmebane. Senest i helgen gikk Israels president Reuven Rivlin ut og advarte om at Israel vil fremstå som en apartheidstat med den nye loven. Loven skal nå behandles i høyesterett, som ventes å skrote den.

Sist uke ble det kjent at EU utsatte et lenge planlagt møte med Israel som følge av misnøye med vedtaket. Tyske og israelske ministre har siden 2008 møttes nesten årlig enten i Jerusalem og Berlin for å pleie det nære forholdet mellom de to landene.

