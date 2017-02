Tusener i protest mot Trump i Mexico by

De oppmøtte viste sin misnøye med det de oppfatter som fiendtlighet fra den nye amerikanske presidenten, blant annet Trumps planer om en mur ved Mexico-grensen, trusler om straffetoll på mexicanske varer og løfter om å deportere millioner av innvandrere fra USA.

– Takk, Trump, for at du forener Mexico, het det på en av plakatene som ble båret gjennom den mexicanske hovedstaden.

Også i flere andre byer i Mexico ble det søndag holdt demonstrasjoner mot Trump. I hovedstaden var det omkring 20.000 demonstranter, ifølge politiet.

En av demonstrantene, Julieta Rosas, hadde på en t-skjorte med bilde av Trump med samme bart som Adolf Hitler.

– Vi er her for å få Trump til å se og føle at et helt land – samlet – reiser seg mot ham og hans fremmedfiendtlige, diskriminerende og fascistiske dumheter, sier Rosas, som er litteraturstudent.

Forholdet mellom USA og Mexico er på sitt verste på årtier etter at Donald Trump ble tatt i ed som USAs president i januar.

(©NTB)