Trump og Trudeau slo et slag for godt naboskap

USA og Canadas felles interesser og behovet for et godt naboskap var et gjennomgangstema da de to holdt en felles pressekonferanse etter å ha møtt hverandre for første gang mandag.

De to gjorde sitt beste for å demonstrere enhet og nærhet.

– Vi hadde akkurat et veldig produktivt møte, sa Trump, som var full av lovord om naboen da han leste opp sin uttalelse.

– USA er svært heldig som har en nabo som Canada, sa han videre og lovet å bygge "handelsbruer" til nabolandet.

Trump nevnte ikke frihandelsavtalen NAFTA, som ble inngått av USA, Canada og Mexico i 1994, og som han tidligere har varslet at han vil reforhandle. Men han antydet at noe kommer til å endres, uten å konkretisere hva.

– Vi vil gjøre noen ting som vil tjene begge landene våre, sa Trump.

Gave til Trump

Trudeau fulgte opp med å fastslå at Canada og USA er et fremragende eksempel på godt naboskap, og at de to landene er svært viktige for hverandre.

Canadas 45 år gamle statsminister hadde med en gave til Trump, et innrammet bilde av Trump og hans far Pierre Trudeau, som ble tatt i New York i 1981. Pierre Trudeau var da Canadas statsminister og mottok en pris kalt "Family of Man".

De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger, men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.

– Vi har en fruktbar diskusjon med Trump om hvordan sikkerhet og innvandring kan kombineres. Men det siste canadiere forventer, er at jeg skal komme til et annet land og belære dem om hvordan de skal styre, sa Trudeau.

Motpoler

De to lederne har fremstått som to motpoler med ulike syn på verden på de fleste områder. 45 år gamle Trudeau omtales som en liberaler, er forkjemper for frihandel og ønsker syriske flyktninger varmt velkommen til Canada. Han kaller seg feminist, og halvparten av regjeringsmedlemmene hans er kvinner.

70 år gamle Trump har på sin side få kvinnelige ministre, han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel, og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA.

Ivanka Trump ordstyrer

Trumps datter Ivanka Trump spilte en sentral rolle under et møte med kvinnelige bedriftsledere. Hun ble plassert ved siden av Trudeau, og åpnet diskusjonen etter at de to mennene hadde kunngjort en felles innsats for å fremme kvinner i næringslivet. Presidentdatterens opptreden skjer mens det stilles stadig flere spørsmål ved Trumps evne til å skille familieimperiet fra offisielle plikter,

Trudeau er den tredje utenlandske lederen som tas imot av den republikanske milliardæren siden han ble president i USA 20. januar.

Tidligere har britenes statsminister Theresa May og Japans statsminister Shinzo Abe vært på besøk. Mexicos president Enrique Pena Nieto skulle ha besøkt Trump for et par uker siden, men han avlyste møtet som følge av Trumps uttalelser om at Mexico skal betale for en mur han vil bygge ved grensen.

