Trudeau vil ikke belære Trump om flyktningpolitikk

Under mandagens pressekonferanse fikk Canadas statsminister og USAs president blant annet spørsmål om hvordan de veier flyktninger og innvandring opp mot hensynet til nasjonal sikkerhet.

Trudeau påpekte at sikkerhet er veldig viktig for Canada, og at de har hatt suksess med å ønske flyktninger fra Syria velkommen.

– Vi har en fruktbar diskusjon med Trump om hvordan sikkerhet og innvandring kan kombineres, sa statsministeren og tilføyde:

– Men det siste canadiere forventer, er at jeg skal komme til et annet land og belære dem om hvordan de skal styre, sier han om forholdet til USA.

Trump gjentok mantraet om at ikke "hvem som helst" kan få slippe inn i USA.

– Vi vil ha en åpen dør, men vi kan ikke slippe hvem som helst inn. Vi er kanskje strenge, men vår holdning er basert på sunn fornuft, sa presidenten.

Trump sa videre at han har fått mange hyllester for sin strenge politikk, som blant annet innebærer et innreiseforbud for alle syriske flyktninger, samt visuminnehavere fra sju overveiende muslimske land. Innreiseforbudet ble stanset av føderale domstoler, men Trump har lovet omkamp.

