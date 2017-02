Trudeau og Trump møtte kvinnelige bedriftsledere

Etter et møte med kvinnelige næringslivstopper fra både USA og Canada i Det hvite hus mandag, gikk lederne for de to nabolandene over til mer betente temaer.

Handel og fremtiden til den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA ventes å stå høyt på agendaen under Trudeaus besøk. De to nabolandenes ledere har på de fleste områder svært ulike syn på verden.

Motpoler

45 år gamle Trudeau omtales som en liberaler, er forkjemper for frihandel og ønsker syriske flyktninger varmt velkommen til Canada. Han kaller seg feminist, og halvparten av regjeringsmedlemmene hans er kvinner.

Trump har på sin side få kvinnelige ministre, og han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel, og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA.

Ivanka Trump ordstyrer

Under rundebordsdiskusjonen med kvinnelige bedriftsledere presenterte Trump og Trudeau en felles arbeidsgruppe som skal jobbe med å fremme kvinner på arbeidsplassen. Trump sa at det er viktig å sikre at økonomien er et område der "kvinner kan jobbe og trives". Trudeau understreket at kvinner har vært nødt til å passere flere hindre for å lykkes i næringslivet.

Trumps datter Ivanka Trump spilte en sentral rolle under møtet. Hun ble plassert ved siden av Trudeau, og åpnet diskusjonen etter at de to mennene hadde talt. Presidentdatterens opptreden skjer mens det stilles stadig flere spørsmål ved Trumps evne til å skille familieimperiet fra de offisielle pliktene.

Nummer tre

Trudeau er den tredje utenlandske lederen som tas imot av den republikanske milliardæren siden han ble president i USA 20. januar.

Tidligere har britenes statsminister Theresa May og Japans statsminister Shinzo Abe vært på besøk.

Etter lunsjmøtet i Det ovale kontor skal Trudeau og Trump etter planen holde en felles pressekonferanse.

