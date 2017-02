Titusener fortsetter protester i Romania

–Tyver! Tre av, ropte demonstrantene foran regjeringsbygget i hovedstaden Bucuresti. Opp mot 50.000 deltok i protestene i hovedstaden, og i andre store byer var omkring 20.000 personer ute i gatene, ifølge medier. Myndighetene har ikke kommet med noen anslag på folkemengdenes størrelse.

–Vi vil gi regjeringen rødt kort, sier en av demonstrantene, den 33-årige forretningsmannen Adrian Tofan. Forrige søndag opphevet statsminister Sorin Grindeanu et omstridt korrupsjonsdekret, men demonstrantene vil fortsette å protestere og kreve at regjeringen går av. Dekretet ville avkriminalisert enkelte typer korrupsjon.

«Stopp korrupsjon! Kjemp for demokrati!» sto det på noen av plakatene. Flere holdt opp papir i fargene rødt, blått og gult for å forme landets flagg, og mange holdt opp mobilene sine under papirene for å lyse opp flagget.

Den sosialdemokratiske rumenske statsministeren ble sittende etter at et mistillitsforslag ble nedstemt i nasjonalforsamlingen onsdag, men landets justisminister Florin Iordache opplyste selv at han går av dagen etter.

(©NTB)