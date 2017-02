Pakistan får refs for tvangsretur av afghanere

Pakistan tvinger hundretusener av afghanske flyktninger tilbake til sitt hjemland der de risikerer å havne i krigshandlinger eller havne i dyp fattigdom, heter det i rapporten fra HRW.

Pakistanske myndigheter mener mange av angrepene i Pakistan kan kobles til Afghanistan, og sikkerhetssituasjonen førte i fjor til at myndighetene trappet opp innsatsen for å sende afghanere ut av landet, ifølge rapporten. Trusler om tvangsutsendelse og meldinger om overgrep fra politi førte i fjor til at over 600.000 afghanere dro hjem i fjor, ifølge HRW.

Pakistan har i flere tiår blitt sett på som et trygt naboland for over 2 millioner afghanske flyktninger som har flyktet fra krigshandlinger i nabolandet.

