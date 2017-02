Minst ti drept av selvmordsbomber i Lahore

Eksplosjonen fant sted utenfor provinsforsamlingen i Lahore, som ligger i Punjab-provinsen.

Ifølge en talsmann for politiet i byen, Ali Raza, kjørte en mann på motorsykkel rett inn blant flere hundre farmasøyter som demonstrerte mot en ny lov som regulerer salg av legemidler.

Politiet bekrefter at minst ti mennesker er drept og over 60 såret i eksplosjonen, blant dem flere politifolk. Provinsministeren Rana Sanaullah bekrefter at det trolig var snakk om et selvmordsangrep.

Panikk

TV-bilder fra stedet viser store ødeleggelser og mennesker som flykter i panikk. Sykehusene i Lahore ber folk om straks å oppsøke sykehus for å gi blod til bruk i behandlingen av sårede.

Pakistansk sikkerhetstjeneste sendte 7. februar ut en advarsel om at "en uidentifisert terroristgruppe" hadde planlagt "et terroristangrep i Lahore".

Advarselen innebar skjerpet sikkerhet ved viktige bygninger, og byens innbyggere ble samtidig oppfordret til å vise "ekstrem årvåkenhet".

Trusler

Ingen har tatt på seg ansvaret for selvmordsaksjonen, men Taliban-fraksjonen Jamal ul-Ahrar har truet med å gjennomføre slike angrep. Samme gruppe påtok seg ansvaret for bomben som krevde over 70 menneskeliv i en park i Lahore i påsken i fjor.

Lahore er hjem for rundt 10 millioner mennesker, og bare Karachi har flere innbyggere i Pakistan.

(©NTB)