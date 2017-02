Macron kan slå Le Pen med stor margin

En rekke meningsmålinger tyder på at høyrepopulistiske Le Pen vil vinne første runde av valget. Her ligger hun an til å få 26 prosent av stemmene, ifølge en ny måling som er utført av Opinionway for nyhetsbyrået Reuters.

Macron og den konservative kandidaten François Fillon ligger an til å få henholdsvis 22 og 21 prosent.

Dersom Le Pen og Macron går videre til en andre valgomgang, kan Macron ifølge målingen vinne med 63 prosent mot Le Pens 37 prosent av stemmene.

Fillons popularitet har dalt de siste ukene på grunn av anklager om at han betalte kona flere millioner kroner i lønn for arbeid hun tilsynelatende ikke har utført.

Hvis den konservative kandidaten likevel skulle klare å komme til andre valgomgang, gir målingene også Fillon god margin til å bli president. På Opinionways måling får han 58 prosent mot Le Pens 42 prosent i et oppgjør mellom det to presidentkandidatene på høyresiden.

Resultatet av målingen er for øvrig i tråd med øvrige meningsmålinger den siste tiden. Le Pen ligger an til å få flest stemmer i første valgomgang 23. april, men ser ut til å tape enten for Macron eller Fillon i andre og avgjørende runde 7. mai.

