Libanons president hyller "moderat" Egypt

– Det er store forhåpninger til den rollen Egypt kan spille. Egypt kan med sin moderasjon og åpenhet lansere et arabisk redningsinitiativ basert på en strategi for å bekjempe terrorisme, sa Aoun under en felles pressekonferanse med Abdel Fattah al-Sisi.

Egypts tidligere forsvarssjef grep makten i et militærkupp i 2013 og ble valgt til president året etter i et valg opposisjonen boikottet.

Aoun, som er kristen og selv har en fortid som hærsjef, mener likevel at Egypt og Sisi kan "finne politiske løsninger for krisen i araberverdenen og særlig i Syria".

Ifølge Aoun er Egypt rede til "å støtte den libanesiske hæren og landets ulike sikkerhetsorganisasjoner". Det er ikke kjent hva slags støtte det i så fall vil bli snakk om.

