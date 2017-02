Hamas boikotter lokalvalg på Vestbredden

Lokalvalget skulle ha vært holdt i september i fjor, men ble da utsatt etter at palestinsk høyestterett besluttet at det bare kunne holdes på Vestbredden og ikke på Gazastripen.

Hamas vant valget på palestinsk nasjonalforsamling i 2006, men ble etter kort tid fratatt regjeringsmakten av president Mahmoud Abbas og hans Fatah-parti. Siden har islamistbevegelsen styrt på Gazastripen, mens Fatah har styrt på Vestbredden.

Forsøk på å gjenforene de to palestinske områdene har mislyktes flere ganger, og Hamas boikottet det forrige lokalvalget i 2012 fordi Gazastripen ble holdt utenfor.

Hamas kommer også til å boikotte årets lokalvalg og mener at det vil virke splittende fordi palestinerne på Gazastripen nektes å delta, skriver Al Monitor.

En talsmann for Hamas, Hazem Qassem, hevder Abbas har gått ut over sine fullmakter ved å kunngjøre valg, uten først å konsultere palestinernes lovgivende forsamling (PLC).

Qassem avviser at det ikke lar seg gjøre å holde valg på Gazastripen og forsikrer at Hamas vil sørge for at valget der vil foregå på demokratisk og lovlig vis.

En talsmann for Abbas' Fatah-parti, Osama Qawasmi, anklager på sin side Hamas for å være udemokratiske.

– Hamas' motstand mot lokalvalg er som forventet, for de tror ikke på demokrati, sa han nylig til radiostasjonen Voice of Palestine.

(©NTB)