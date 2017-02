Bilde av ambassadør-drapsmann kåret til årets pressefoto 2016

Ozbilicis bilde viser drapsmannen med våpen, iført dress og slips, stående foran den døende russiske ambassadøren til Tyrkia, Andrej Karlov, og med høyre hånd mot bakken og venstre hånd opp i lufta.

Bildet er del av en serie som Ozbilici har kalt "Et drap i Tyrkia". Bildeserien viser øyeblikkene før og etter at politimannen Mevlut Mert Altintas dro fram et håndvåpen og skjøt Karlov under åpningen av en fotoutstilling i Ankara 19. desember.

World Press Photo-juryens formann Stuart Franklin omtaler Ozbilicis bilde som "et utrolig hardtslående nyhetsfotografi".

Mevlut Mert Altintas ropte «Allahu Akbar» (Gud er størst) og «Ikke glem Aleppo» da han skjøt ambassadøren. Men det er så langt ingenting som tyder på at han hadde en dragning mot religiøs ekstremisme eller har hatt en aktivistisk fortid. Altintas ble selv skutt og drept av andre politifolk på stedet.

Det er ikke kjent hva som er foranledningen til forbudet, men avisen Hurriyet hadde få dager senere et lengre intervju med søsteren til drapsmannen. Hun hevdet at han var blitt «hjernevasket» på politiskolen i Izmir. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder at Altintas var med i den muslimske predikanten Fethullah Gülens organisasjon, som også anklages for å ha stått bak kuppforsøket i juli.

