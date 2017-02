188.000 evakuert nær demning i USA

188.000 innbyggere i åtte byer i tre fylker er blitt bedt om å forlate sine hjem. Myndighetene har opprettet en rekke evakueringssentre både for folk og dyr, og guvernør Jerry Brown har erklært unntakstilstand i fylkene Buttle, Sutter og Yuba.

Den største faren ser nå ut til å være over, men politiet understreker at det ennå er for tidlig å si noe om når evakueringen kan oppheves, skriver The Sacramento Bee.

Snøsmelting og kraftig regnvær har ført til at reservoarets kapasitet har nådd 100 prosent. I forrige uke begynte myndighetene derfor å slippe ut vann via de to sidekanalene for å redusere vannmengdene. Men det ble avdekket et stort hull i den ene av sidekanalene og påfølgende erosjonsskader i terrenget, noe som har ført til frykt for at ukontrollerte mengder vann kan flomme ned mot bebygde områder. Det er også avdekket skader på den andre sidekanalen.

Men seks helikoptre var søndag kveld i gang med å slippe ut steinblokker over det ødelagte området, og farenivået er nå blitt redusert fordi vannivået i demningen er blitt lavere. Vann flommer dessuten ikke lenger ut over kantene på sidekanalene, skriver Los Angeles Times.

– Erosjonen har avtatt og jeg tror dette kommer til å gå bra, sa Chris Orrock, talsmann for delstatens vannmyndigheter, søndag kveld.

Han understreker at selve demningen er hel og uskadd, og forklarer at demningen er en separat struktur fra sidekanalene.

Demningen ligger 105 kilometer nord for delstatshovedstaden Sacramento og nær byen Oroville, med 16.000 innbyggere. Den ble bygget på 1960-tallet og er med sine 235 meter den høyeste i USA.

