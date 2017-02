– USAs sikkerhetsrådgiver ber Pence om unnskylding

Det er en ikke navngitt kilde i Trump-administrasjonen som opplyser til AP at Flynn har beklaget overfor Pence.

Flynn anklages for å ha diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington. Dette skal ha skjedd før Donald Trump utnevnte ham til nasjonal sikkerhetsrådgiver.

I et TV-intervju har Pence tidligere fastholdt at Flynn ikke diskuterte sanksjonene med den russiske ambassadøren. Men senere har Flynn innrømmet at sanksjonene kan ha vært blant temaene.

