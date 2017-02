Økende press mot Trump-rådgiver

– Det er bred enighet i Det hvite hus om at Flynn løy, sier en kilde i Trumps administrasjon til Washington Post.

– Jeg blir veldig overrasket hvis Flynn varer mye lenger, legger kilden til.

Bakgrunnen for saken er Washington Posts avsløring av at Flynn skal ha diskutert USAs sanksjoner mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington i slutten av desember.

Flynn nektet først for at dette hadde skjedd, men uttalte senere at han ikke var helt sikker. Hvis diskusjonene fant sted, kan de ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blandet seg inn i USAs forhold til andre land.

Flere kilder gir uttrykk for at Flynn har feilinformert andre medlemmer av regjeringen. New Jerseys guvernør Chris Christie, som tidligere samarbeidet tett med Trump, mener Flynn må forklare seg overfor presidenten.

De siste dagene har flere representanter for regjeringen unnlatt å forsvare Flynn når de har fått spørsmål om saken. Flere kilder hevder at Trump selv skal ha uttrykt frustrasjon – men dette avvises av hans pressetalsmann Sean Spicer.

Ifølge enkelte regjeringskilder er det lite trolig at Trump vil sparke Flynn nå. Det ville i praksis vært å innrømme feil samtidig som saken granskes av amerikanske medier.

