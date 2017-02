Syrisk opposisjon klar med delegasjon til Genève

I alt 21 personer kommer til å delta i delegasjonen, som skal ledes av Nasr al-Hariri fra den vestligstøttede Nasjonalkoalisjonen, opplyser opposisjonsalliansen HNC.

Halvparten av delegasjonen skal representere opprørere som kjemper på bakken i Syria, meldte HNC sent lørdag kveld, etter et to dager langt møte i Saudi-Arabia.

HNC er en allianse for den politiske opposisjonen i Syria. Den var ikke med under fredssamtalene i Kasakhstan i forrige måned. I stedet var det representanter for opprørerne som kjemper på bakken, som møtte representanter for det syriske regimet.

HNC ga imidlertid sin støtte til den militære opprørsdelegasjonen. HNC støttes av Saudi-Arabia. Alliansen ber også om at den internasjonale innsatsen for å støtte den skjøre våpenhvilen, trappes opp.

Våpenhvilen trådte i kraft i slutten av desember, men omfatter ikke jihadistgruppene IS og Fateh al-Sham. Lørdag ble det klart at Kasakhstan har invitert til nye fredssamtaler i Astana neste uke, få dager før samtalene i Genève skal starte.

Det er Russland, Tyrkia og Iran som har tatt initiativ til samtalene i Astana.

Også FN-utsending Staffan de Mistura og representanter fra USA og Jordan er invitert til samtalene i Astana, som skal holdes onsdag og torsdag.

Våpenhvilen i Syria har ført til færre kamper på bakken, men det er også meldt om brudd. Det er også meldt om harde luftangrep mot Idlib-provinsen, som nå er den eneste syriske provinsen der de fleste områdene er kontrollert av opprørere.

(©NTB)