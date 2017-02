Svenske leger får skrive ut cannabis på resept

Det er i første omgang snakk om to leger som har fått tillatelse av det svenske legemiddelverket til å skrive ut cannabis til to pasienter.

– Det handler ikke om at et gjeng med funksjonshemmede skal sitte i et hjørne og røyke i vei, men om personer som har kronisk nevropatisk smerte, som de vil lindre, sier Claes Hultling, en av legene som har frontet kampen for at pasienter med alvorlige nervesmerter skal få cannabis.

Legemiddelverket understreker at beslutningen ikke skal tolkes som en generell godkjenning av cannabis til medisinsk bruk.

Ryggmargskadde Andreas Thörn er en av to pasienter som nå får grønt lys til å bruke cannabis til smertelindring. Han har tidligere stilt opp i en nyhetsreportasje på SVT etter at han ble tiltalt for å ha dyrket og brukt cannabis for å dempe smertene.

– Det er nesten uvirkelig. Vi har kjempet med dette hver dag i ett og et halvt år, og endelig får jeg en mulighet til å slappe av og bli kvitt smerten og komme tilbake til hverdagen, sier Thörn til SVT.

(©NTB)