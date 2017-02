Sveitsisk ja til nye regler for statsborgerskap

Totalt stemte rundt 60 prosent for forslaget om statsborgerskap, som fikk flertall i 19 av Sveits' 26 kantoner. Resultatet er et nederlag for det høyrenasjonalistiske partiet SVP, som under valgkampen har gjort sveitsernes nasjonale identitet til et tema og brukt antiislamske slagord for å få velgerne på sin side.

De nye reglene vil gjøre det langt lettere for personer under 25 år som er født og oppvokst i Sveits, og som har foreldre og besteforeldre som har bodd i landet i mange år, å bli sveitsiske statsborgere.

Under 25.000 personer vil ifølge myndighetene i første omgang berøres av endringene. 60 prosent av disse tredjegenerasjonsinnvandrerne er italienere, deretter følger personer fra Balkan og Tyrkia.

Nei til skattereform

Sveitserne tok søndag også stilling til om utenlandske selskaper fortsatt skal få skattefordeler, eller om reglene skal tilpasses internasjonalt regelverk, slik regjeringen ønsket.

Ifølge nyhetsbyrået DPA stemte 59 prosent mot forslaget, som innebar å stenge smutthull for utenlandske selskaper, mot å senke den generelle skattesatsen på overskudd for alle selskaper.

Spørsmålet har vært tett knyttet til Sveits' identitet som et attraktivt alpeland som i lang tid har tiltrukket seg utenlandsk rikdom, næringsliv og arbeidskraft.

Tusenvis av selskaper

Totalt 24.000 holdingselskaper holder til i Sveits, og de ansetter til sammen rundt 150.000 personer. I tillegg kommer nesten halvparten av selskapsskatten sveitsiske myndigheter krever inn hvert år, fra disse selskapene.

I tillegg til statsborgerskap og skatt måtte innbyggerne i Graubünden søndag ta stilling til om kantonen skulle søke om å arrangere OL vinteren 2026. Kantonen stemte nei til forslaget.

Også for fire år siden sa kantonen nei i en tilsvarende folkeavstemning som gjaldt OL i 2022.

