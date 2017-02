Sveitserne stemmer over skatt, statsborgerskap og OL 

Alle sakene berører Sveits' identitet som et attraktivt alpeland som i mange år har fungert som et trekkplaster for utenlandsk rikdom, næringsliv og arbeidskraft.

Velgerne skal blant annet ta stilling til om det skal bli lettere for tredjegenerasjonsinnvandrere å bli sveitsiske statsborgere. Den er ventet å få flertall, og vil tjene alle utenlandske statsborgere under 25 år som har foreldre og besteforeldre som har bodd i Sveits i lang tid.

Når det gjelder avstemningen om en lov som har gitt utenlandske selskaper skattefordeler, viser meningsmålinger at det trolig blir svært jevnt. Regjeringens forslag går ut på at den sveitsiske lovgivingen skal rette seg etter internasjonale standarder.

I kantonen Graubünden skal velgerne dessuten avgjøre om Sveits skal søke om å arrangere OL vinteren 2026. For fire år siden sa kantonen nei til å søke om å arrangere OL i 2022, som nå skal holdes i Beijing.

