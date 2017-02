Store demonstrasjoner mot Trump planlagt i Mexico

Protestmarsjer er ventet å finne sted i om lag 20 byer, deriblant i hovedstaden Mexico by. Både universiteter, næringslivsorganisasjoner og sivile organisasjoner stiller seg bak demonstrasjonene.

– Det er på tide at vi borgere forener våre krefter og taler med én stemme for å vise vår indignasjon og avvisning av president Trump, samtidig som vi bidrar til å finne konkrete løsninger, heter det i en uttalelse fra arrangørene.

Trump har inntatt en hard linje overfor nabolandet Mexico, som han mener bør betale for en mur langs grensen mot USA. Han har også truet med å innføre 20 prosents straffetoll på mexicanske varer.

Under valgkampen kalte Trump mexicanske innvandrere for "kriminelle" og "voldtektsforbrytere", og han anklager Mexico for å ha tatt jobbene fra amerikanere.

Forholdet mellom Mexico og USA har ikke vært så dårlig på flere tiår. I slutten av januar avlyste Mexicos president Enrique Pena Nieto et besøk i Washington som følge av at Trump fastholdt at Mexico skal betale for muren som USA vil bygge.

(©NTB)