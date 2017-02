Steinmeier: – Jeg frykter ikke framtiden

Steinmeier var på forhånd favoritt til å vinne valget etter å ha sikret seg støtte fra både sitt eget sosialdemokratiske parti SPD og det kristeligdemokratiske partiet (CDU) til statsminister Angela Merkel.

– Vi lever i en turbulent tid, folk er usikre, sa Steinmeier i sin tale etter at resultatet forelå. Han framholdt samtidig at tyskere burde være stolte over at deres land har blitt et "anker av håp for mange i verden".

– La oss derfor være modige. Jeg frykter i alle fall ikke framtiden, sa Steinmeier.

– Vanskelige tider

Valget foregikk i en særskilt føderal forsamling med 1.260 medlemmer i Berlin. Steinmeier fikk 931 av 1.239 gyldige stemmer i første valgomgang. Dermed var det ikke nødvendig med en runde nummer to.

Imidlertid var det færre enn ventet som støttet Steinmeier, ettersom rundt 100 medlemmer avsto fra å stemme. Det kan tyde på frustrasjon med Merkel blant rekkene i Merkels eget parti CDU samt søsterpartiet CSU i Bayern.

– Jeg stoler på at han vil ledsage oss på en god måte i disse vanskelige tider, sa Merkel selv om Steinmeier etter valget.

Trump-kritikk

Steinmeier kommer fra stillingen som utenriksminister i koalisjonsregjeringen, som er et samarbeid mellom kristeligdemokratene til statsminister Angela Merkel og sosialdemokratiske SPD. Han har markert seg som en kritiker av populisme og ikke minst USAs nye president Donald Trump, som han tidligere har kalt en "hatpredikant".

Etter at ble valgt søndag, sa Steinmeier til tyske medier at han er åpen for samtaler med Trump.

– Selvfølgelig må vi akseptere muligheten for samtaler når de byr seg. Derfor må vi se på hvordan vi skal forholde oss til den amerikanske presidenten, sa Steinmeier.

Svært populær

I en rekke meningsmålinger har Steinmeier figurert som Tysklands mest populære politiker. Han anses som en tillitvekkende mann, som også har fungert som et moralsk forbilde ute i verden.

SPD håper at valget av Steinmeier vil bidra til å øke oppslutningen om partiet fram mot valget på ny nasjonalforsamling i september.

Steinmeier vil erstatte Joachim Gauck (77), en tidligere pastor fra Øst-Tyskland. Den nye presidenten tiltrer 19. mars. Tysklands president har først og fremst en seremoniell rolle.

