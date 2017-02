Rakettest i Nord-Korea vekker reaksjoner verden over

Prøveskytingen av en ballistisk rakett mot Det japanske hav, er en trussel mot fred og stabilitet i regionen og mot verdensfreden, framholder Brende (H) på Twitter.

Raketten ble avfyrt mens Japans statsminister Shinzo Abe er på besøk i USA, og under en felles pressekonferanse med Donald Trump lørdag, fikk han full støtte fra den amerikanske presidenten.

– Jeg ville bare at alle skjønner og er fullt klar over at USA stiller seg bak Japan, det er en viktig alliert, 100 prosent, sa Trump.

– Nord-Koreas siste rakettoppskyting er fullstendig uakseptabel, sa Abe.

Sørkoreanske myndigheter meldte tidlig søndag at missilet, som har en rekkevidde på mellom 1.000 og 3.000 kilometer, ble sendt opp litt før klokka åtte søndag morgen lokal tid fra flybasen Banghyon. Raketten var rettet mot Det japanske hav og fløy om lag 500 kilometer før den landet i havet mellom Nord-Korea og Japan.

Ren provokasjon

– Det er sannsynlig at dagens rakettoppskyting har som mål å tiltrekke seg global oppmerksomhet til Nord-Korea ved å skryte av hvor gode de er på kjernefysiske våpen og raketter, skriver sørkoreanske myndigheter i en uttalelse.

De mener også at dette var en bevisst provokasjon fra nordkoreanernes side for å sjekke hvilke reaksjoner de får fra USA under Trump-administrasjonen. Dette er Nord-Koreas første testskyting siden Trump ble president i USA.

Orienterte Trump

Før oppskytingen forsikret Trump Abe om at USA vil sørge for sikkerheten til sin viktigste allierte i Asia, Japan. Kilder nær Trump sier til Reuters at regjeringen vil presse Kina, som er ett av få land som har kontakt med det nordkoreanske regimet, til å gjøre mer for å få situasjonen under kontroll.

Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier, mens den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga, i likhet med Abe, betegnet oppskytingen som fullstendig uakseptabel.

– Tatt i betraktning at missilet er sendt opp umiddelbart etter det møtet mellom Japan og USA er dette en tydelig provokasjon mot Japan og regionen, sier Suga.

Skrøt av atomvåpen

Oppskytingen kommer også i kjølvannet av USAs forsvarsminister James Mattis' besøk i den sørkoreanske hovedstaden Seoul, der han advarte Nord-Korea.

– Ethvert angrep på USA eller våre allierte vil bli slått ned på, og all bruk av kjernefysiske våpen vil bli imøtegått med reaksjoner som vil være slagkraftige og overveldende, sa Mattis.

Nord-Korea skrøt i januar av at de legger siste hånd på verket for interkontinentale ballistiske missiler (ICBM), langdistanseraketter som kan rettes mot og nå det amerikanske kontinent, men ifølge nyhetsbyrået Yonhap utelukker militæret i Sør-Korea at søndagens missil var en slik en.

– Akkurat hvilken type missil det dreier seg om, er foreløpig ikke kjent, sier en talsperson for forsvarsdepartementet i Sør-Korea til AFP.

Militæret mistenker at det var en mellomdistanserakett av typen Musudan. Nord-Korea testet i oktober to Musudan-raketter fra samme flybase. Amerikanske og sørkoreanske militærmyndigheter vil analysere detaljer rundt rakettoppskytingen. Det sørkoreanske sikkerhetsrådet har innkalt til møte.

Nord-Korea har siden 2006 vært under FN-sanksjoner på grunn av sine atomsprengninger og testing av ballistiske missiler.

