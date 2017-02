Kampene fortsetter til tross for våpenhvilen i Syria

Syriske regjeringsstyrker gjenerobret med støtte fra Hizbollah og russiske kampfly i forrige måned Barada-dalen, der opprørere hadde tatt kontroll over vannforsyningen til hovedstaden Damaskus.

Rundt 2.000 opprørere og deres familier har siden forlatt dalen som ledd i en avtale med myndighetene. De fleste av dem har funnet veien til Idlib-provinsen.

Regjeringsstyrkene har også fortsatt krigføringen i provinsene Homs og Idlib, som i stor grad kontrolleres av den ytterliggående islamistgruppa IS og Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm.

Disse to opprørsgruppene er ikke inkludert i våpenhvilen og er også under angrep av tyrkiske styrker og den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Ghouta

Syriske regjeringsstyrker har også trappet opp angrepene mot Ghouta-regionen utenfor Damaskus, som har vært kontrollert av opprørere siden 2012. Der lever det fortsatt rundt 400.000 mennesker.

Syria hevder at angrepene er rettet mot Fatah al-Sham, noe opprørerne i området benekter. De angriper på sin side regjeringskontrollerte områder med stridsvogner og tungt artilleri.

Idlib

Opprørere angriper også regjeringskontrollerte landsbyer i Hama-provinsen, men har ellers vært mest opptatt av å kjempe mot hverandre i Idlib-provinsen.

Kampene der står i første rekke mellom Fatah al-Sham på den ene siden og en rekke vestligstøttede opprørsgrupper samt de ultrakonservative opprørerne i tyrkiskstøttede Ahrar al-Sham på den andre siden.

Idlib har også vært gjenstand for en rekke angrep både fra den USA-ledede koalisjonen og russiske kampfly, med sivile tap som følge.

IS-offensiv

IS har innledet en offensiv mot byen Deir el-Zour og har slått tilbake angrep mot oldtidsbyen Palmyra, mens rivaliserende syriske og tyrkiskstøttede styrker nærmer seg den IS-kontrollerte byen al-Bab fra hver sin kant.

USA-støttet kurdisk milits fortsetter også sin frammarsj mot Raqqa, byen IS har gjort til hovedsete i sitt såkalte kalifat.

Regjeringsvennlige styrker har trappet opp angrepene mot den opprørskontrollerte enklaven al-Waer i landets tredje største by Homs, i håp om å ta kontroll over hele byen.

Færre drept

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble rundt 2.000 mennesker drept i kamphandlinger i januar, rundt en tredel av dem sivile. Dette var likevel det laveste tapstallet på fire år.

FN har innkalt partene til en ny runde med fredssamtaler i Genève 20. februar, men forhåpningene er lave. Opprørerne har ennå ikke blitt enige om hvem som skal representere dem ved forhandlingsbordet, til tross for at fristen for å melde fra om dette har utløpt.

Mye avhenger av om Russland, Tyrkia og Iran blir enige om å legge press på sine respektive allierte i Syria, noe de greide da våpenhvilen kom i stand i desember.

Avgjørende slag

Nå kjemper imidlertid tyrkiske styrker og deres allierte blant opprørerne for å jage IS ut av al-Bab, men det samme gjør syriske regjeringsstyrker støttet av Russland og Iran, samt sjiamuslimsk milits som støtter Assad.

Hvem som til slutt erobrer al-Bab, kan bli helt avgjørende for utfallet av fredssamtalene i Genève.

(©NTB)