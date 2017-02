Iran og bosettere preger Netanyahus Trump-møte

Trump tar imot Netanyahu i Det hvite hus 15. februar. De to har allerede snakket på telefon i en positiv tone, men de siste dagers utvikling med Israels forsøk på å legalisere ulovlige bosetninger kan legge en demper på stemningen.

Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok mandag en ny lov som "legaliserer" såkalte utposter, mindre israelske bosetninger som er etablert uten israelske myndigheters godkjenning på Vestbredden.

- Mye tyder på denne loven skal behandles i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier en anonym kilde i amerikansk UD.

- Ikke bra

Trumps talsmann Sean Spicer medga torsdag 2. februar at de israelske bosetningene i okkuperte områder kan være "lite nyttige" med tanke på å oppnå fred, og i et intervju med Israel Hayom, videreformidlet av Haaretz fredag, sa Trump at veksten i bosetningene ikke er "bra for fred".

- Det er begrenset territorium tilbake. Hver gang det legges beslag på jord til en bosetning, blir det mindre territorium tilbake. Jeg tror ikke at utvidelse av bosetninger er bra for freden, sa Trump i intervjuet.

Tidligere har Trump gått ut med uforbeholden støtte til de israelske bosetningene.

Netanyahu blir av høyrefløyen i sin regjering, med utdanningsminister Neftali Bennett i spissen, bedt om å viderebringe et budskap til Trump om at tostatsløsningen skal droppes. Bennett og justisminister Ayelet Shaked argumenterer med at Trumps valgseier har åpnet for muligheten for å fjerne tostatsløsningen fra agendaen, skriver Haaretz.

Netanyahu, som selv har foreslått å opprette Palestina som en demilitarisert stat, har på sin side slått fast at han ser fram til å snakke om bosetningene med Trump, skriver Jerusalem Post.

Spicer har på vegne av Trump svart at Det hvite hus ser fram til å ta imot Netanyahu, skriver Israel Hayom.

- Vårt forhold til det eneste demokratiet i Midtøsten er av stor betydning for begge lands sikkerhet, og presidenten ser fram til å diskutere fortsatt strategisk, teknologisk, militært og etterretningssamarbeid med statsministeren, har Spicer sagt.

Iran og ambassade

Netanyahu har satt av to dager i Washington før han drar videre til Australia, skriver Haaretz. Han har varslet at han kommer til å diskutere Trumps styrking av sanksjonene mot Iran.

Det er antatt at Iran-saken kommer til å bli sentral under møtet, men det er også forventet at Syria-krigen og fredsprosessen mellom Israel og palestinerne blir diskutert.

Det vil heller ikke være noen overraskelse om flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem står på programmet under møtet 15. februar.

