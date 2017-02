Harde kamper i al-Bab i Syria

Det er bare snakk om tid før al-Bab er erobret, sier president Recep Tayyip Erdogan, som også melder at IS-krigere er i ferd med å forlate byen.

– Al-Bab er nå omringet fra alle kanter. Våre styrker har gått inn i sentrum sammen med syriske opprørere, sa han til journalister i Istanbul søndag.

Den tyrkiske offensiven mot al-Bab har pågått siden 24. august. Styrkene har møtt hard motstand, og 67 tyrkiske soldater er så langt drept. Søndag mistet ytterligere en soldat livet, mens tre ble såret, opplyser militære kilder til nyhetsbyrået Dogan.

Al-Bab ligger noen få mil fra den tyrkiske grensen. Målet med offensiven er å rense grenseområdet for jihadister, samt hindre at byen blir inntatt av kurdisk milits.

Kurdiske styrker kjemper for å gjøre Nord-Syria til et selvstyrt område, slik den kurdiske PKK-geriljaen kjemper for på tyrkisk side av grensen.

Al-Bab er den siste byen IS har hatt kontroll over i den syriske Aleppo-provinsen. Også det syriske regimet ønsker seg kontroll over byen, og syriske regjeringsstyrker står nå ikke langt fra bygrensen.

