Gammel bombe uskadeliggjort i Thessaloniki

– Bombens tennmekanisme er fjernet, opplyser en talsmann for det greske politiet. Spesialister fra den greske hæren sto for uskadeliggjøringen av det over 70 år gamle våpenet. Bomben skal nå fraktes til et sikkert område utenfor byen.

Regionens guvernør Apostolos Tzitzikostas sier til lokale medier at evakueringen som er gjennomført i forbindelse med funnet av bomben, er den største i gresk historie.

Bomben ble funnet under veiarbeid ved en bensinstasjon i Kordelio, en tett befolket bydel. Alle som bor innenfor en radius på 1,9 kilometer, skulle søndag evakueres.

Bomben ble funnet like under bakken.

Forsinket

Mange innbyggere forlot området til fots, mens andre ble kjørt bort med busser for å bli innkvartert i idrettshaller og skoler. Evakueringen startet klokka 7 lokal tid, men tre timer senere var den ikke avsluttet, og bombeekspertene måtte vente før de kunne ta fatt på arbeidet.

Også en flyktningleir i nærheten ble tømt for folk. For sikkerhets skyld ble også en stor busstasjon stengt, togene sto stille og gudstjenester ble innstilt.

Bomben skal nå enten sprenges i et skytefelt eller demonteres, opplyser oberst Nikos Fanios i den greske hæren. Bomben viste seg å være amerikanskprodusert.

– Den er svært rusten, men tennmekanismen var fortsatt i god stand, sier Fanios til AP.

Italienske angrep

Det er ikke klart når bomben ble sluppet, eller hvem som slapp den, men historikerne nevner et britisk bombeangrep mot Thessaloniki mot slutten av 1943. Byen var da okkupert av tyske styrker, og var en viktig transitthavn for militære forsyninger.

En annen mulighet er at den stammer fra et alliert angrep i september 1944.

Om lag tusen politifolk ble mobilisert i forbindelse med evakueringen, og innbyggerne fikk informasjon via pressen, sosiale medier og på løpesedler.

