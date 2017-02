Fransk påtalemyndighet ventes å ta Fillon-avgjørelse

Det er avisen Journal de Dimanche som skriver at påtalemyndigheten i løpet av uken vil komme med en avgjørelse, melder Reuters.

Påtalemyndigheten har to hovedalternativer for hva som vil bli den videre saksgangen, skriver avisen. For det første kan påtalemyndigheten komme til å henvise saken til en etterforskningsdommer, som deretter skal beslutte om det skal åpnes formell etterforskning av Fillon, eventuelt også kona Penelope. Dagens pågående etterforskning er kun en innledende gransking.

Påtalemyndighetens andre hovedalternativ er å henvise saken direkte til en domstol. I så fall kan en straffesak i teorien føres for retten så tidlig som elleve dager senere, ifølge Journal de Dimanche.

Den konservative presidentkandidaten Fillon var tidligere favoritt til å vinne vårens valg. Men de siste ukene har han vært i hardt vær. Velgernes tillit har rast etter at ukemagasinet Le Canard Enchainé skrev at Fillon over flere år har lønnet sin kone med flere millioner offentlige kroner – uten at det har blitt klart hva slags arbeid hun utførte.

