Flere drept i kamper i Kashmir 

Det var i en landsby sør i den indiskkontrollerte delen av Kashmir at opprørere og soldater begynte å skyte mot hverandre søndag. Fire opprørere og to soldater ble drept, ifølge en talsmann for den indiske hæren. Tre soldater ble også såret i skuddvekslingen.

I tillegg ble to sivile, som befant seg inne i et hus der opprørerne gjemte seg, drept, ifølge indisk politi. Politiet opplyser at tre opprørere kom seg unna med livet i behold, og at store politistyrker er sendt til området for å "opprettholde lov og orden".

Etter skuddvekslingen støtte demonstranter og indiske sikkerhetsstyrker sammen. Minst 25 personer ble skadd i opptøyene, opplyser myndighetene.

India og Pakistan kontrollerer hver sin del av Kashmir, men begge land gjør krav på regionen i sin helhet. Opprørsgrupper har i flere tiår kjempet mot indiske soldater i den indiskkontrollerte delen med krav om uavhengighet eller at hele regionen blir en del av Pakistan.

