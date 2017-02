FN tilbyr israelsk toppolitiker jobb i mulig byttehandel

USA stanset fredag utnevnelsen av den palestinske eksstatsministeren Salam Fayyad som ny FN-utsending i Libya. Lørdag ringte FNs generalsekretær António Guterres til tidligere utenriksminister i Israel, nåværende parlamentariker i Knesset, Tzipi Livni. Ifølge den israelske avisa Haaretz ble Livni tilbudt en høyere stilling i FN.

Livnis kontor kommenterer at det ikke er mottatt et offisielt tilbud.

Ifølge avisa sier flere kilder i FN at de tror dette er et forslag til byttehandel: USA dropper å blokkere utnevnelsen av Fayyad og godkjenner ham i FNs sikkerhetsråd. Til gjengjeld blir Livni også godkjent av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer.

Blokkert

FNs generalsekretær informerte tidligere i uka Sikkerhetsrådet om at Fayyad var utvalgt til FN-stillingen i Libya og satte fredag som frist for å komme med innvendinger. Diplomatkilder sier til AFP at de ventet at Fayyad ville bli godkjent, før USAs FN-ambassadør Nikki Haley bestemte seg for å protestere på vegne av president Donald Trumps regjering.

USA stanset utnevnelsen for å vise støtte til Israel.

– Altfor lenge har FN vært urettferdig partiske i de palestinske myndighetenes favør på bekostning av våre allierte i Israel, sa Haley fredag.

FN-talsmann Stephane Dujarric svarte at beslutningen om å velge Fayyad utelukkende ble tatt på bakgrunn av hans personlige kvaliteter og kompetanse.

Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) kalte USAs beslutning diskriminerende. Palestina er ikke medlemsland, men har status som observatørland i FN og landets uavhengighet er anerkjent av 137 av FNs 193 medlemmer.

Prat

FNs generalsekretær har mange ansatte, og hvis Livni blir en av dem er det første gang for en person fra Israel. Utnevnelsen må først godkjennes i FNs sikkerhetsråd.

Livni og Guterres kjenner hverandre fra tiden da han var statsminister i Portugal og hun var utenriksminister i Israel. For to uker siden hadde de to et møte i New York.

De to skal ha diskutert mye mer i helga enn bare mulighetene for en utnevnelse av Livni. Ifølge Haaretz har det vært et tema lenge at Livni har vært interessert i en diplomatisk karriere utenfor Israel, for FN. Også under forrige generalsekretær Ban Ki-moon ble det hevdet at Livni skal ha ønsket en jobb i FN, noe hun da nektet for.

