Beklager etter å ha brukt bilde av feil Trump

Alec Baldwin har fått ros og, særlig av USAs president Donald Trump selv, ris for sin gjentatte parodiering av Trump på TV-showet Saturday Night Live (SNL).

I fredagsutgaven av El Nacional i Den dominikanske republikk ble et bilde av Baldwins Trump brukt på en sak med overskriften "Trump sier bosetninger i Israel ikke er bra for freden". Ved siden av Baldwin med lys parykk er det et bilde av Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Lørdag kom beklagelsenfra avisa, stilet til lesere og "alle som måtte føle seg berørt av utgivelsen".

Trump har gjentatte ganger kritisert og rast over måten SNL har harsellert over ham og sagt at Baldwins imitasjon av ham stinker.

Dette er for øvrig ikke første gang medier bommer på denne måten. For et drøyt år siden meldte VG at Romerikes Blad hadde lagt på et bilde av komiker Bjarte Hjelmeland som parodierer finansminister Siv Jensen (Frp), i stedet for bildet av den ekte Jensen. Det er usikkert om Trump tar bommerten like sporty som Jensen gjorde:

- Jeg kan ikke annet enn å le av dette, sa hun til RB.

(©NTB)