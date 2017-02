Usikkert hva Trump vil gjøre etter nytt nederlag i retten

Trump varslet fredag at han muligens vil foreslå et nytt innreiseforbud som skal beskytte amerikanerne mot terror etter at innreiseforbudet mot borgere fra sju hovedsakelig muslimske land er blitt underkjent i to rettsinstanser.

Trump og apparatet rundt ham vurderer fortsatt om de skal anke opphevelsen til høyesterett. Fredag varslet presidenten at et alternativ er å komme med helt nye sikkerhetstiltak, og at disse kan bli lagt fram i neste uke. Han har ennå ikke sagt noe konkret om hva de nye sikkerhetsstiltakene vil innebære, men han understreker at han "ikke vil kunne tillate at mennesker som ønsker å skade folket vårt, kommer inn i landet."

– Vi vil gjøre noe veldig snart, sa Trump under en felles pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe i Det hvite hus fredag.

På et fly til Florida fredag kveld framholdt Trump overfor reportere at tiltakene kan komme allerede mandag eller tirsdag.

Mer dempet

Trump har også uttalt at han først ble kjent med det han omtaler som "trusselen" etter at han ble innsatt som president, og at han da fikk tilgang på informasjon som gjorde at han ville iverksette tiltak.

Trumps kommentarer er nå mer dempet enn hans første sinte reaksjoner på domstolenes vedtak, først da en føderal dommer i forrige uke besluttet å sette innreiseforbudet til side, og deretter da en ankedomstol i San Francisco fastholdt avgjørelsen torsdag kveld.

Trumps midlertidige innreiseforbud omfattet reisende fra sju overveiende muslimske land, i tillegg til at det ble innført full stans for USAs flyktningprogram. Det betød blant annet at ingen syriske flyktninger skulle få slippe inn i landet selv om de allerede hadde fått visum.

Raskt vedtak

Innreiseforbudet ble vedtatt av Trump i slutten av hans første uke som president. Det ble begrunnet med at Trump ville stå fast ved sine løfter og hindre at mennesker fra land med "terrorbånd" kom til USA. Meningsmålinger har vist at vedtaket hadde støtte fra om lag 50 prosent av velgerne, mens cirka 40 prosent var imot.

Innreiseforbudet førte til kaos på flere flyplasser idet folk som var på vei til USA eller akkurat hadde landet, ikke fikk lov å reise videre.

En rekke demokrater har kommentert Trumps nederlag i rettsvesenet og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har bedt ham legge vekk det hun omtaler som et "farlig og grunnlovsstridig" forbud.

Ingen av Republikanernes ledere i Kongressen har så langt kommentert ankedomstolens kjennelse.

(©NTB)