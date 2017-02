Tsipras ber Tyskland slutte å leke med ilden

Tsipras mener også at Det internasjonale pengefondet (IMF) må skjerpe seg.

I en tale til partikollegaer i venstreorienterte Syriza lørdag sa han at han er overbevist om at Hellas og långiverne vil finne en løsning selv om fredagens samtaler i Brussel endte uten et gjennombrudd.

I Tyskland har flere politikere igjen begynt å snakke om at Hellas bør forlate eurosamarbeidet ettersom det ikke synes å være noen ende på gjeldskrisen.

Hellas har lenge bedt om at deler av gjelden slettes for at landet skal klare å håndtere den store gjelden samtidig som det kan skapes økonomisk vekst. Men Schäuble avviser fortsatt gjeldssletting.

IMF har tatt til orde for gjeldssletting kombinert med en enda kraftigere markedsliberal kur.

Før møtet mellom Hellas' finansminister Evklid Tsakalotos og landets kreditorer i Brussel fredag, sa eurogruppens leder Jeroen Dijsselbloem at reformene i Hellas går i riktig retning, selv om de går sakte.

Hellas trenger neste utbetaling fra kriselånet innen juli for å holde økonomien flytende. Men for hver utbetaling må Hellas vise at landet oppfyller kravene fra kreditorene.

(©NTB)