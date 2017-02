Trump kan komme med ny ordre mandag eller tirsdag

Trump og apparatet rundt ham vurderer ennå om de skal anke opphevelsen av presidentens innreiseforbud til høyesterett. Presidenten uttalte fredag at et alternativ er å komme med helt nye sikkerhetstiltak, og at disse i så fall vil bli lagt fram i neste uke.

På et fly til Florida fredag kveld spesifiserte Trump overfor reportere at tiltakene kan komme allerede mandag eller tirsdag.

Trump har ennå ikke vært konkret rundt hva de nye sikkerhetsstiltakene innebærer, men sier at han "ikke kunne tillate mennesker som ønsker å skade folket vårt å komme inn i landet."

– Vi vil gjøre noe veldig snart, sa Trump under en felles pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe i Det hvite hus fredag.

Han sa også at han først hadde blitt kjent med det han omtaler som "trusselen" etter at han ble innsatt som president, og at det var da han først fikk tilgang på informasjon som gjorde at han vil iverksette tiltak.

Det midlertidige innreiseforbudet som ble opphevet omfatter mange reisende fra sju overveiende muslimske land, og flyktninger. En ankedomstol i San Francisco bekreftet torsdag at forbudet inntil videre er opphevet.

(©NTB)